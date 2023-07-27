"29 и 30 июля в селе Молоди городского округа Чехов пройдет большой исторический фестиваль "Гуляй-город". Он посвящен одному из главных сражений в истории Руси — Битве при Молодях, которая произошла между 29 июля и 2 августа 1572 года", — говорится в сообщении.

В программе мероприятия — реконструкция битвы, костюмированные перформансы, ярмарки и национальные забавы, хороводы, плясовые веревочные игры, а также мастер-классы по ковке, литью, приготовлению блюд и кулачный бой. Также состоится концерт, на котором выступят современные фолк-исполнители и известные группы.

В 2022 году фестиваль посетили более 42 тыс. человек.

Битва при Молодях или Молодинская битва — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории, сейчас входящей в границы городского округа Чехов Московской области. В битве участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия хана Девлет I Гирея. Несмотря на значительное численное превосходство, армия противника бежала и понесла значительные потери.