"Проект "Придумано и сделано в России" посвящен современному российскому дизайну, заслуженно конкурирующего с лучшими мировыми образцами. На выставке представлено более 60 предметов мебели, текстиля, фарфора и керамики, различные по своим стилям, идеям и цветовым решениям", — говорится в сообщении.

Предметы созданы дизайнерами, ставшими победителями Всероссийского конкурса. Среди них и дизайнеры из Тулы с покрывалом, выполненном в технике лоскутного шитья, из текстильной коллекции "Мультикультура".

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила активное взаимодействие кластера "Октава" с федеральными музеями.

"Проекты "Октавы" всегда отличаются интересным и новым подходом, ориентированным в первую очередь на молодежь. Этим летом нас ожидает ещё одно значимое событие в кластере — совместная выставка с Политехническим музеем. Обе эти выставки входят в афишу проекта "Музейное лето в Туле", инициированного губернатором Алексеем Дюминым", — приводятся в сообщении слова Рыбкиной.

По информации пресс-службы кластера "Октава", посетители смогут узнать, что такое современное лицо отечественного предметного дизайна от минимализма геометрических форм до экспериментов с материалом.

"В проекте особое внимание уделяется вопросам экологии, принципам экономики замкнутого цикла, теме ответственного потребления", — отметили в пресс-службе.

Экспозиция состоит из четырех разделов. "Промышленный дизайн" — это примеры оригинальных предметов, произведенных с минимальным использованием ручного труда. В разделе "Студийный дизайн" будут показаны изделия, которые в силу сложности изготовления и применения экспериментальных технологий выпускаются малым тиражом.

Раздел "Молодежная номинация" — работы, которые создали выпускники, окончившие обучение в российских профильных учебных заведениях с 2019 по 2022 годы. И, наконец, завершающая внеконкурсная часть — Fine craft, сформированная из предметов, созданных на стыке искусства и дизайна, их отличие — высокая художественная ценность при отсутствии ярко выраженной функциональности.

Выставка организована совместно с Всероссийским музеем декоративного искусства и продлится до 29 октября.