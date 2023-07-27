На рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока перевозки по "плоскому" тарифу выросли на 11,5% — до 550 тыс. 500 человек. Наибольший рост зафиксирован на направлении Москва — Владивосток (на 20,1%, до 185,4 тыс. человек) и Москва — Хабаровск (на 20%, до 149,9 тыс. человек).

"Кроме того, за I полугодие 2023 года на линии Москва — Калининград перевозки пассажиров по плоскому тарифу возросли на 23,7% и составили 261 тыс. 600 человек", — сказали в компании.

За 2022 год по "плоскому" тарифу было перевезено 1,7 млн человек.

"Плоский" тариф — собственная программа "Аэрофлота", действующая на рейсах в города Дальнего Востока (Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток) и Калининград. Это единая доступная цена на перелет экономическим классом, включающая в себя все таксы и сборы. В отличие от билетов по субсидируемым государством тарифам, которыми могут воспользоваться только жители определенных регионов и льготные категории граждан, билет по "плоскому" тарифу может купить любой пассажир, независимо от социального статуса и места проживания.