"На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен. По последним данным, в результате крушения шесть человек погибли, десять пострадали.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Усть-Коксинского района республики, у пострадавших переломы и ожоги до 90% тела. Их, скорее всего, доставят авиацией в больницу села Усть-Кокса, от места происшествия на автотранспорте около часа езды.

Росавиация сообщила, что вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Республике Алтай, принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Это уже второе ЧП с туристами в Республике Алтай за три дня.

Как сообщалось, 25 июля произошло смертельное ДТП в Чемальском районе. 41-летний житель Новосибирска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-6634, вез к Каракольским озерам группу туристов из Екатеринбурга, в числе которых были и дети. В результате аварии погиб 26-летний мужчина, пострадали 12 человек, в том числе девять детей.

На следующий день находившийся в поездке по региону премьер РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти вместе с бизнесом уделять серьезное внимание безопасности при оказании туристических услуг, чтоб избежать трагедий, подобно той, которая произошла 25 июля на Алтае с перевернувшимся грузовиком с туристами.

"Буквально вчера здесь, на Алтае, перевернулся грузовик с туристами. Произошла трагедия. (...) Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Разбираться в каждой конкретной ситуации. Это касается не только республики, но и всех российских регионов. Безопасность и здоровье людей — должны быть в приоритете", — сказал Мишустин 26 июля на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.

Премьер напомнил о моратории, об избыточном давлении на мелкий бизнес, добавив: "Но бывают вещи, с которыми надо считаться всем, и конечно, то, что касается жизни и безопасности людей, должно быть под особым контролем".