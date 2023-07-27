"Наш сотрудник выезжал на место. Около вертолета лежали десять пострадавших. Еще шестеро, которые находились в вертолете, погибли. У пострадавших переломы и ожоги до 90% тела", — сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавших, скорее всего, доставят авиацией в больницу села Усть-Кокса, от места происшествия на автотранспорте около часа езды.

Собеседник агентства добавил, что разбившийся вертолет полностью разрушен. "Наш сотрудник, который выезжал на место, видел, как вертолет горел, от него ничего не осталось", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в МЧС РФ сообщили, что пожар на месте падения вертолета ликвидирован в 12:36.

Ранее в МЧС сообщили, что Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. По данным ведомства, шестеро погибли, семь человек получили травмы.

В МЧС сообщали о 13-и находившихся на борту. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту находились 12 пассажиров и три члена экипажа. В администрации Усть-Коксинского района республики "Интерфаксу" сообщили, что на борту были 16 человек, шестеро погибли, остальные получили травмы.

Росавиация сообщила, что вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Республике Алтай, принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.