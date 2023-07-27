"По информации регионального центра Единой системы организации воздушного движения 200 км южнее Горно-Алтайска потерпел катастрофу вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай Авиа". На борту три члена экипажа и 12 пассажиров, информация об их состоянии уточняется. Полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы", — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 вылетел из Горно-Алтайска на место крушения вертолета.

"Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек и семеро пострадали.