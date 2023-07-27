"В Мурманской области шесть региональных туроператоров получили право осуществлять деятельность по реализации Соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках", — сказала Кузнецова.

Вице-губернатор отметила, что в регионе появляются новые объекты размещения и питания, а также новые турпродукты.

Согласно списку российских туристических организаций, которые имеют право принимать тургруппы по соглашению между правительствами России и Китая, в Мурманской области безвизовые группы из Китая могут принимать компании "Визит Мурманск", "Аврора Эксплор", "Апрель", "Нордвелл-тур", "Полар Стар" из Мурманска, а также "Дыхание Севера" из Кировска.

Как сообщалось, по итогам 2022 года турпоток Мурманской области вырос на 11% и составил 540 тыс. человек.