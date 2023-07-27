"Сегодня аэропорт Красноярск встретил первый рейс "России" из Горно-Алтайска. Рейсы Красноярск — Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла "России", — говорится в сообщении.

Так, рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на самолетах Superjet 100. Вылет из Красноярска будет осуществляться в 11:30, прилет в Горно-Алтайск — в 13:00. Вылеты из Горно-Алтайска будут выполняться в 14:00, прилет в Красноярск — в 15:30.

По данным расписания на сайте красноярского аэропорта, кроме "России" из Красноярска в Горно-Алтайск летает только авиакомпания "КрасАвиа" (по средам, пятницам и воскресеньям).