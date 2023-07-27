"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Информация об остановке движения была опубликована в 11:42 мск. Таким образом, перекрытие продлилось 20 минут.

Накануне движение по мосту перекрывалось один раз, в понедельник — четыре раза.

Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день без указания причины, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.