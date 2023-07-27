"В республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, по предварительным данным, задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что на месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее о том, что крушение вертолета Ми-8 в республике Алтай унесло жизни шести человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Зацепившись за провода при посадке, он потерпел крушение в районе села Тюнгур. Погибли шесть человек", — сказали в экстренных службах. Еще семь получили ожоги. Они госпитализированы.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры также сообщили "Интерфаксу" о крушении вертолета Ми-8 в районе села Тюнгур, отметив, что "горно-алтайский транспортный прокурор выехал на место происшествия".