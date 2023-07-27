"Вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Зацепившись за провода при посадке, он потерпел крушение в районе села Тюнгур. Погибли шесть человек", — сказали в экстренных службах.

Еще семь получили ожоги. Они госпитализированы.

Это уже второе ЧП с туристами в Республике Алтай за три дня.

Как сообщалось, 25 июля произошло смертельное ДТП в Чемальском районе. 41-летний житель Новосибирска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-6634, вез к Каракольским озерам группу туристов из Екатеринбурга, в числе которых были и дети. В результате аварии погиб 26-летний мужчина, пострадали 12 человек, в том числе девять детей.

На следующий день находившийся в поездке по региону премьер РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти вместе с бизнесом уделять серьезное внимание безопасности при оказании туристических услуг, чтоб избежать трагедий, подобно той, которая произошла 25 июля на Алтае с перевернувшимся грузовиком с туристами.

Премьер напомнил о моратории, об избыточном давлении на мелкий бизнес, добавив: "Но бывают вещи, с которыми надо считаться всем, и конечно, то, что касается жизни и безопасности людей, должно быть под особым контролем".