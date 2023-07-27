Он напомнил, что на этой неделе Сочи встретил четырехмиллионного туриста.

"Пользователям необходимо еще более ответственно подходить к благоустройству и поддержанию порядка, к этому у горожан и гостей курорта не должно быть нареканий. К летнему сезону в Сочи на треть увеличили число детских и спортивных площадок на пляжах — их уже 60. Важно в том же темпе продолжать обустройство прибрежной полосы для комфортного и безопасного отдыха", — подчеркнул градоначальник.

Он также сообщил, что на курорте в Год архитектуры поэтапно преображаются более полусотни пляжей.

"Развиваем их с учетом мнений и отзывов: организуем общедоступные кинотеатры под открытым небом, фотозоны, проводим образовательные мастер-классы и культурную программу для семей, инструкторы учат детей плаванию", — сообщил Копайгородский.

По его словам, для контроля организовали горячую линию, по всем возникающим вопросам можно обращаться по номеру +7-928-458-14-61.