"Для соревнований лыжников и сноубордистов на пляже курорта возведут снежную гору. На ней райдеры из разных городов страны продемонстрируют мастерство джиббинга — скольжения и выполнения трюков", — говорится в сообщении.

Высота снежной горки будет превышать 10 метров, а протяженность — 30 метров.

"Для создания снежной горы на берег моря будет доставлено более 50 куб. м снега, потребуется шесть рефрижераторов. Все скучающие по катанию смогут ненадолго вернуться в зиму", — пояснили в пресс-службе.

Стать участниками состязаний смогут все желающие старше 18 лет. Для этого достаточно иметь комплект горнолыжного или сноубордического оборудования, и обязательно быть в шлеме. Медицинские страховки предоставит курорт "Роза Хутор".

"Соревнования пройдут в два этапа — квалификация и финал. Призовой фонд составит 180 тыс. рублей, подарки предоставлены партнерами мероприятия", — добавили в пресс-службе.

Добраться до морского пляжа с гор райдеры смогут на бесплатном трансфере в день мероприятия, который стартует от концертного зала "Роза Холл". Регистрация участников начнется в 11:00, заезды — в 12:00. Необычное спортивное шоу смогут оценить и зрители — вход- свободный.