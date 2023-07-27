"Интерес к стране связан с ее богатым историческом и культурным наследием, доступными ценами на отели и авиабилеты. Анонсированный Минэкономразвития запуск безвизовых групповых поездок с 1 августа будет способствовать еще большему росту турпотока", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Интурист", сейчас продажи туров в Иран превышают показатели прошлого года на 15-20%, а глубина бронирований достигает октября.

По словам гендиректора туроператора "Арт-тур" Дмитрия Арутюнова, к осени спрос на туры в Иран всегда возрастает.

"Весной и осенью мы отправляем не только индивидуалов, но и организованные группы по 30-40 человек", — уточнил он.

По мнению эксперта, интерес к направлению был бы выше, но ему не хватает активной рекламной кампании в России.

"Наши сограждане ничего о стране не знают, а ведь это интересное экскурсионное направление для весны и осени. Там отличный горнолыжный курорт, один из самых высокогорных в мире, некоторые наши туристы ездили туда прошлой зимой и собираются в этом году. В отсутствие альпийских горнолыжных курортов иранский может стать неплохой альтернативой", — сказал Арутюнов.

Согласна с экспертом заместитель гендиректора компании Startour Мария Новикова.

По ее словам, Иран стал альтернативой закрытым странам, прежде всего Европе. При этом цены на путешествия туда невысокие.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в среду заявил, что запуск первых безвизовых поездок в Иран и Китай планируется с 1 августа. В его рамках туристы из обеих стран смогут путешествовать без визы две недели в составе организованных групп от 5 до 50 человек. На сайте ведомства уже опубликованы списки российских и иранских туроператоров, выразивших готовность принимать туристов в своих странах.