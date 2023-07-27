"С 20:00 31 июля в соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Республики Крым Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен", — говорится в сообщении.

Уточняется, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также граждане, выполняющие работы оборонного значения и по ликвидации ЧС.

Ограничения вводятся до особого распоряжения и "необходимы для локализации угроз безопасности" населению Крыма, военным и другим объектам на территории республики, отметили в погрануправлении.

В начале декабря прошлого года власти Херсонской области заявили о намерении построить новый город на 30 тыс. жителей на территории косы Арабатская стрелка, соединяющей материковую часть региона с Крымом. Решение одобрил президент России Владимир Путин. В феврале стало известно, что уже построен один из кварталов.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что начата разработка технико-экономического обоснования для строительства дороги по Арабатской стрелке, которая могла бы сократить сухопутный коридор в направлении Крымского моста.

Арабатская стрелка или Арабатская коса — узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова, состоящая в основном из ракушечного материала, и отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.