"Около 41 тыс. сотрудников туротрасли Крыма получат от правительства стимулирующую выплату в 65 тыс. рублей. Это в 1,5 раза больше людей, чем годом ранее. При этом в перечень организаций, которые могут претендовать на поддержку, вошли оздоровительные лагеря и сетевые отели", — пишет издание.

Ранее в министерстве сообщали, что в этом году поддержка будет оказана на общую сумму 2,7 млрд рублей, и это втрое больше, чем в 2022-м. Тогда 840 млн рублей были направлены 27 тыс. человек, занятых в 2,3 тыс. компаний

Как пояснил газете министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, увеличение числа людей, которые получат поддержку связано с тем, что в этом году субсидию выделяют на пике сезона, когда занятость в туротрасли максимальная.

"В прошлом году она выделялась в межсезонье, с декабря по апрель. Кроме того, в этом году в перечень тех, кто может получить поддержку, были добавлены детские оздоровительные лагеря и сетевые отели", — добавил Волченко.

Условием для получения субсидии является сохранение штата компании на уровне не менее 80% от докризисного уровня. В среду на совещании в Горно-Алтайске премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что деньги будут перечислены в сентябре.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в среду сообщил, что Крым с начала года посетили 2,4 млн туристов. В прошлом году полуостров принял 6,5 млн человек. Туроператоры прогнозируют, что турпоток в этом году сократится на 20-30% и составит 4,5-5 млн туристов. В 2021 году полуостров принял рекордные 9,5 млн человек.