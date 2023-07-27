Экспозицию составят около 70 произведений живописи и скульптуры второй половины XX — начала XXI веков из собрания Русского музея и мастерских художников Санкт-Петербурга и Москвы. Посетители увидят работы, вдохновленные античными образами.

На выставке представлено широкое многообразие сюжетов. Например, это мифы об Икаре (картина "Крылья ангела (Икар XXI)" Вадима Григорьева-Башуна, скульптурные композиции "Падение Икара в пробирку" Дмитрия Каминкера, "Икар (Велосипедист)" Виктора Данилова, "В поисках Икара" Павла Шимеса).

Будут показаны произведения о Геракле (картина Вячеслава Михайлова "Геракл", скульптуры "Геракл" Роберта Лотоша, "Геракл, борющийся со львом" Владимира Петровичева), Венере (картины "Венера-футура" Светланы Некрасовой, "Рождение Венеры" Елены Келлер, скульптуры "Венера из Кечкемета" Владимира Цивина, "Рождение Венеры" Александра Позина).

Также посетители выставки найдут многочисленных кентавров (скульптуры "Влюбленный кентавр" Ильи Слонима, "Кентавр и Амур" Михаила Едомского, кентавры Константина Симуна, Олега Жогина и Антонины Фатхуллиной), граций (картины "Три грации у рынка" Феликса Волосенкова, "Три грации" Александра Филипченко, скульптурная композиция Надежды Донцовой "Три грации") и других персонажей античных мифов.