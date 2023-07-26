"Фестиваль "Пастернаковские чтения" пройдет в этом году под эгидой ЮНЕСКО с 15 по 17 сентября в Менделеевске. Ожидаем прибытие в город большого количества гостей из числа литераторов, театралов, искусствоведов", — сказал Беляев.

Он отметил, что это будет литературно-театральное мероприятие, где каждый сможет почерпнуть что-то интересное для себя. Фестиваль рассчитан на разные поколения и будет проходить на двух языках — русском и татарском.

В программу вовлечены деятели из Татарстана, Москвы и других уголков страны. Совместно с поэтами ведется активная проработка новых произведений, которые будут показаны на фестивале.

Там же будут представлены арт-объекты. Кроме того, сценаристы и драматурги создадут иммерсивную экскурсию по городу.

В рамках проведения "Пастернаковских чтений" в Менделеевске соорудили новое арт-пространство — купол "Атмосфера" площадью 706 кв.м.

История Менделеевска связана с деятельностью писателя Бориса Пастернака: некоторое время он жил и работал там на химическом комбинате. Жители города сохраняют память о Пастернаке.