"Археологи, историки, лингвисты, музейщики, краеведы, учащиеся, представители властей и общественных организаций собрались именно в том самом месте, где ровно 72 года назад нашли первую в мире бересту", — сказал собеседник агентства.

На встрече ученые поделились последней информацией об итогах раскопок в текущем полевом сезоне, в том числе о самых свежих грамотах. Последнюю из них археологи обнаружили в Великом Новгороде 22 июля.

Согласно сведениям ГМЗ, первую грамоту на Неревском раскопе в историческом центре Великого Новгорода 26 июля 1951 года нашла горожанка Нина Акулова. С тех пор в новгородской земле было обнаружено около 1,2 тыс. грамот XI-XV веков. Эксперты считают, что новгородский культурный слой может хранить еще примерно 20 тыс. грамот.

Ежегодно по решению Новгородской областной думы 26 июля в Великом Новгороде отмечается День бересты. Основные мероприятия обычно проходят у памятника, установленного в 2019 году на месте сенсационной находки.