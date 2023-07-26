"На проведение строительно-монтажных работ в музее изобразительных искусств в рамках нацпроекта "Культура" в этом году направят свыше 22 млн руб. ", — сказал собеседник агентства.

По его данным, капремонт здания начат весной текущего года.

Уже завершены работы по демонтажу помещений, замене кровли, кладке кирпичных перегородок и устройство пола.

Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, единственный в республике музей изобразительных искусств находится в очень старом здании. Для выставки картин и их хранения нужны особые условия, определенный температурный режим и светлые, просторные помещения.

"В последний раз здесь ремонт проводили 14 лет назад, здание нуждается в реконструкции. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность перестроить здание, учитывая музейную специфику и требования к подобным помещениям", — процитировали агентству Калиматова в пресс-службе.

По данным пресс-службы, впереди у строителей монтаж стеклопакетов, внутренняя отделка стен и потолков, установка дверей, отопление, вентиляция, электроснабжение и электроосвещение.

В основном работы проходят в выставочном зале площадью 28 х16,5 м. Здание музея было построено в 1953 году для нужд городского Дома культуры. В 1991 году его передали музею изобразительных искусств. Последний ремонт проводился в 2009 году. В этой связи объект был включен в нацпроект.