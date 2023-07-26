"Пограничниками получена информация о терпящем бедствие в районе мыса Фонарь гражданском судне "Тата" с пассажирами на борту. Яхта получила пробоину от столкновения с подводным объектом (затопленное судно)", — говорится в сообщении.

В район бедствия прибыл пограничный сторожевой корабль "Коршун". К этому моменту яхта уже была затоплена наполовину. В трюме были обнаружены две пробоины, не позволяющие самостоятельное следование к берегу. Пограничники буксируют яхту в порт Кавказ с одновременной откачкой воды. Отмечается, что гибели людей удалось избежать.