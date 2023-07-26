"Это редчайший вид, который на западе региона фиксировался лишь в 2015 и 2021 годах. Трутовик разветвленный съедобен, но собирать его нельзя, так как этот вид редок по всему ареалу, в связи с чем и находится под охраной. Сбор его чреват административной ответственностью", — приводятся в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.

Министерство отмечает, что открытие в ООПТ местного значения "Долина реки Вяземки" сделали биологи, ведущие мониторинг редкой флоры и фауны. Гриб трутовик разветвленный внесен в Красные книги России и Московской области. Растет у основания стволов и пней лиственных пород деревьев, преимущественно клена, дуба, реже ольхи, как исключение встречается на древесине хвойных пород, в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах.