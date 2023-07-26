"В Кисловодске вновь состоится одна из самых масштабных цирковых феерий, которая пройдет в рамках проекта Росгосцирка и нового шоу Гии Эрадзе "5 континентов". По маршруту от цирка по проспекту Победы вдоль Курортного бульвара к Нарзанной галерее и обратно пройдут цирковые дрессированные животные в роскошных костюмах, а за ними жонглеры, акробаты и гимнасты", — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 18 августа в честь 50-летия кисловодского цирка. В этом году мы ожидается около 100 тыс. зрителей. Старт объявлен от здания цирка в 17:00.