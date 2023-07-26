Мероприятие состоится в четверг в Парке Победы.

"Гости фестиваля смогут сдать старую одежду в экошкаф, научиться раздельно собирать мусор, пользоваться пожарным ранцем, пройдут викторину по знанию леса, переработают пластиковые крышечки на велошредере, переплавят пакет и сделают из него сумку, косметичку или пенал", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет турнир по экошашкам, а завершится мероприятие пенной вееринкой.

В облправительстве добавили, что главная цель фестиваля — привлечение внимания к вопросам экологии, в частности — к важности раздельного сбора отходов и переработки пластика.