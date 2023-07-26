Поручение адресовано правительству РФ и должно быть выполнено до 1 августа текущего года.

"Обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" — детских центров "Корсунь" (г. Севастополь) и "Красная гвоздика" (г. Бердянск Запорожской области)", — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также поручил выделить из федерального бюджета на функционирование этих филиалов в 2023 году 260,1 млн рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" — 120,4 млн рублей, на обеспечение деятельности детского центра "Красная гвоздика" — 139,7 млн рублей.