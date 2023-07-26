На территории археопарка гости фестиваля смогут пострелять из лука, пройтись по спирали здоровья, загадать желание и посетить полноразмерную реконструкцию археологического памятника-святилища "Савин-1", говорится в сообщении.

Кроме того, пройдет конкурс "Русский квас пусть радует нас!", где 16 конкурсантов посоревнуются в приготовлении лучшего напитка из натурального сырья. Также 16 конкурсантов приготовят блюда с использованием местных ягод.

Помимо этого, специалисты проведут мастер-шоу по народной росписи. Зрители увидят, как профессионалы расписывают матрешку, стремясь передать стилевые особенности выбранного жанра и техники.

Само святилище "Савин-1" называют "зауральским Стоунхенджем". Объект датируется серединой третьего тысячелетия до нашей эры.

В 2020 году была создана полноразмерная реконструкция святилища, которая представляет собой музей под открытым небом.