Большая часть из них выбирали пятизвездочный комплекс апартаментов курорта.

"По прогнозам до конца лета процент загруженности отелей на курорте составит 70%", — подчеркнул собеседник.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, темпы самого бронирования также стали активнее. "На 15% составляет рост числа бронирования средств размещения. За последнее время увеличилось количество броней, которые проводятся буквально за 3-7 дней до заезда. Туристы стараются хоть несколько летних дней провести непременно в горах. Самая многочисленная категория — семейные гости", — рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, на курорте 9 отелей 4 и 5* и комплекс апартаментов — порядка 3 тыс. номеров. Более 6,5 тыс. гостей могут проживать на курорте одновременно. Отели и апартаменты располагаются на двух уровнях — Поляна 540 и Поляна 960.