"Следствием установлено, что 23 июля во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук", — говорится в сообщении.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет, отметили в пресс-службе. Дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).