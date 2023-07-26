Он напомнил, что в рамках программы строительства быстровозводимых модульных гостиниц поддержку уже получили 200 проектов из 38 регионов, это 6,5 тыс. новых номеров.

«Шесть миллиардов из восьми мы уже довели до регионов. Сейчас заключаем соглашения с инвесторами, еще 2 млрд будут доведены в ближайшее время, мы на финальной стадии заключения соглашения», — сказал Решетников на совещании по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

И подчеркнул, что заявок на этот конкурс пришло на 24 тыс. номеров и 36 млрд рублей. Поэтому, по словам министра, очень важно решение президента Владимира Путина о выделении дополнительно еще 11 млрд рублей на создание модульных гостиниц

«Это позволит поддержать еще 400 проектов на более чем 8 тыс. номеров. Источники финансирования в целом определены. Это доходы бюджета от повышения пошлин на вино из недружественных стран, еще часть средств мы перераспределяем внутри нацпроекта и часть денег у нас в рамках того, что ушло в резервный фонд платежей иностранцев от передачи активов в туризме в стране», — добавил министр.

Как отметил Решетников, инициатива позволит создать за это время более 18 тыс. номеров в 66 регионах.

«Это те проекты, которые уже существуют, есть и инвесторы, и участки. Если мы сейчас оперативно выделим эти деньги, примем решение в августе и на 2023, и на 2024 год, то уже с этого года инвесторы начнут их реализовывать», — добавил он.

В июне в рамках ПМЭФ президент Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц в стране.