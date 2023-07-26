По его словам, самыми известными и масштабными проектами в Алтайском крае являются особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета", а также курорт "Белокуриха горная", который, по словам Томенко, будет первым в России всесезонным бальнеологическим курортом. При этом, отметил губернатор, этот курорт строится с нуля. Для обеспечения его лечебной минеральной водой сейчас прорабатывается вопрос строительства радонопровода за счет средств федерального бюджета.
Всего до 2028 года инвесторы запланировали реализацию туристических проектов в Алтайском крае на общую сумму 50,2 млрд рублей. При этом будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест.