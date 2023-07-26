"В прошлом году турпоток в нашем крае впервые составил 2,2 млн человек. И по частным инвестициям в туризм был поставлен рекорд — 2,6 млрд рублей. Учитывая все проекты, которые мы развиваем, это, конечно, далеко не предел. По турпотоку мы уже в этом году рассчитываем на рост на 5-7%", — отметил Томенко.

По его словам, самыми известными и масштабными проектами в Алтайском крае являются особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета", а также курорт "Белокуриха горная", который, по словам Томенко, будет первым в России всесезонным бальнеологическим курортом. При этом, отметил губернатор, этот курорт строится с нуля. Для обеспечения его лечебной минеральной водой сейчас прорабатывается вопрос строительства радонопровода за счет средств федерального бюджета.

Всего до 2028 года инвесторы запланировали реализацию туристических проектов в Алтайском крае на общую сумму 50,2 млрд рублей. При этом будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест.