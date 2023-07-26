В пояснительной записке к закону отмечается, что в настоящее время Лесной Кодекс допускает строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. Это возможно, согласно Лесному Кодексу, на площади, не превышающей 20% площади лесного участка для рекреационной деятельности, общей площадью, не превышающей одного гектара и не занятой лесными насаждениями.

При этом документами по стандартизации установлены параметры для лыжных трасс, например: ширина не менее 3 метров для проезда специальных машин для уплотнения снега и прокладки лыжни, пешеходных дорожек (с учетом движения по прохожей части пешеходного пути маломобильных групп населения — не менее двух метров), велосипедных дорожек (двухполосных со встречным движением — 2,5-3,6 м). В связи с этим средняя площадь лыжных трасс и велопешеходных дорожек при реализации мероприятий по благоустройству лесных участков, составляет 4 га, говорится в пояснительной записке.

Закон дополняет статью 41 Лесного Кодекса положением, предусматривающим нераспространение установленных ограничений на случаи размещения велосипедных, пешеходных, беговых и других дорожек и троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны.

При этом закон указывает, что при осуществлении упомянутой выше деятельности, не допускается создание объектов, являющихся местами жительства физических лиц.