"Согласно расписанию, общая частота полетов "России" из Петербурга в Апатиты составит 6 раз в неделю (кроме вторника). Авиакомпания на воздушной линии эксплуатирует SSJ100 в моноклассе", — говорится в сообщении.

Полеты по маршруту уже осуществляются по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 29 июля они будут выполняться также по средам и субботам.

Согласно сайту аэропорта "Пулково", прямые рейсы из Петербурга в Апатиты также выполняет авиакомпания "Северсталь".

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково" и "Шереметьево" (Москва).