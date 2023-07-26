«39-летнего гражданина Узбекистана остановили на «зеленом» коридоре аэропорта Внуково. Просканировав его багаж, инспекторы нашли 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни. Но самих камней не было. Таможенники предложили мужчине добровольно выдать контрабанду. Он ответил, что таковой не имеет», — говорится в сообщении в телеграмм-канале ведомства.

Как уточняют в ФТС, бриллианты нашли во время личного досмотра. В нижнем белье пассажир сделал тайник, куда поместилось 62 крупных камня и россыпь мелких.

«Мужчина объяснил, что он – сотрудник крупной авиакомпании ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников. С таможенными правилами знаком частично, товары вез в подарок, и стоят они не более $17 тыс. Таможенники возбудили уголовное дело. По решению суда нарушителя заключили под стражу», — говорится в сообщении.