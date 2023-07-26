Стихия охватила леса Корсики и департамента Приморские Альпы на юго-востоке Франции. В ночь на среду в общей сложности около 150 пожарных отправились в коммуны Фаликон и Бэроль для борьбы с огнем.

Итальянские пожарные на Сицилии пока так и не могут взять под контроль лесные пожары, активизировавшиеся в начале недели. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространяется и приближается к крупным городам. По последним данным, жертвами стали три человека. Итальянское правительство проведет в среду заседание, на котором обсудит возможность введения режима ЧС.

В Греции в среду ожидают 45 градусов жары в центральной части страны. На островах — Родос, Корфу и Эвбея — ситуация с пожарами не улучшается. Премьер Греции Кириакос Мицотакис накануне предупредил жителей, что страну ждет еще "как минимум 48 часов ада из-за лесных пожаров".

Сотни пожарных работают в охваченных огнем лесах близ хорватского Дубровника.

В некоторых частях Испании по-прежнему бушуют пожары. На Канарских островах спасатели эвакуировали жителей несколько сотен деревень. На острове Гран-Канария огонь уничтожил лесные массивы на территории в 200 га.

Огонь распространяется в лесах Турции. В районе курорта Кемер накануне пожарные провели крупную операцию по тушению пожаров. По данным Минтуризма Турции, привлечены 10 самолетов, 22 вертолета и более 200 пожарных машин. Шесть человек отправлены в больницу.

Пожарные в Алжире и Тунисе также задействованы в тушении лесных пожаров. В Алжире огонь затронул лесные массивы в 15 вилайетах. Согласно МВД Алжира, задействовано более 8 тыс. пожарных и 525 пожарных машин. Как сообщалось, более 30 человек погибли.

В Тунисе, на границе с Алжиром, тоже сложилась непростая ситуация на фоне приближающейся к 50 градусам по Цельсию температуре. Помимо приграничных районов, сообщается о лесных пожарах в Бизерте, Бедже и Сильяне.