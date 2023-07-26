Установлено, что 23 июля семья из Краснодара с двухлетней дочерью приехала на отдых в гостиничный комплекс в станице Новомышастовской Красноармейского района Кубани.

"Вечером того же дня девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от находившегося там в нарушение строительных норм неизолированного провода. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако малолетняя скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).