"В связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела во второй половине дня и до конца суток 27 июля, в течение суток 28 июля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: ливневые дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 23-28 м/с, в горах 30-35 м/с", — сообщили в управлении со ссылкой на данные синоптиков.

Прогнозируется, что температура воздуха днем 28 июля понизится на 10-12 градусов и составит 20-25 градусов.

Кроме того, 28-29 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

Возможно возникновение аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отмечают спасатели.