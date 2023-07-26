"По предварительным оценкам, турпоток в Приангарье в летний сезон-2023 сохраняется на уровне прошлого года. Отели и базы отдыха загружены приблизительно на 70%. При этом, по отзывам предпринимательского сообщества, "плечо бронирования" стало короче по сравнению с прошлым годом", — сообщила она.

Найденова напомнила, что в допандемийный 2019 год Иркутскую область посетило более 1,8 млн туристов, включая 368 тыс. иностранных гостей. В 2022 году при резком снижении количества иностранных туристов в регионе побывало практически такое же число путешественников, в основном из регионов России.

Как сообщалось ранее, туристы, приезжающие в Иркутскую область, в основном хотят видеть озеро Байкал. Туроператоры предлагают им туры на крупнейший на озере остров Ольхон, на Малое море (часть Байкала), на южное побережье (поселок Листвянка, Большие Коты, Кругобайкальская железная дорога). Туристически привлекательным также считается сам Иркутск с его уникальной деревянной архитектурой в центре города.