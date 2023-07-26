На выставке проектов развития туристической России Мишустин поинтересовался, осуществляет ли кто-то в России в данный момент производство аттракционов. Получив отрицательный ответ, он провел параллель с производством оборудования для канатных дорог, которое ранее в России не производилось.

"Давайте вместе подумаем. Я поручу (вице-премьеру, главе Минпромторга — ИФ) Денису Валентиновичу Мантурову и (вице-премьеру — ИФ) Дмитрию Николаевичу Чернышенко подумать, кто бы мог из инвесторов взяться за производство, в том числе, за производство таких аттракционных парков", — сказал Мишустин.

Обращаясь к Ткачеву, он предложил и ему подумать над этим. "Александр Николаевич, предлагаю вам подумать над этим, вы инвестор со стажем", — сказал Мишустин.

Ткачев на это сказал, что необходимо делать оборудование не хуже зарубежного, которое высокого качества и безопасности. В этом случае, заметил он, что речь идет о заводе, который необходимо будет построить, субсидиях и т.д.

"Может, элементы сделать аттракционов для малых парков. В регионах раньше были парки, парки культуры и отдыха, помните? В Подмосковье, где я жил, рядом был парк небольшой. Что там было? Колесо, карусель, простые какие-то тренажеры, обязательно тир. Но было же, производили. Почему сейчас нельзя начать, Александр Николаевич, с простого, то, что не требует больших инвестиций и даже требований безопасности. И потом потихоньку перейти к более сложным вещам", — отметил глава правительства РФ.

И продолжил: "Александр Николаевич, вы обещаете начать этот процесс, основной инвестор?". "С удовольствием", — сказал Ткачев.

Уже на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ Мишустин вновь вернулся к теме аттракционов, заметив, что спрос на такие парки большой.

"Давайте подумаем об этом. Александр Николаевич Ткачев публично обещал мне сегодня, что он возглавит группу инвесторов, которые начнут заниматься производством аттракционов... Александр Николаевич, подтверждаете? И мы будем постоянно тогда с вами встречаться, и вы будете рассказывать об этих успехах", — сказал глава правительства.

На реплику Ткачева он сказал: "Максим Геннадьевич (Решетников — глава Минэкономразвития — ИФ) конечно же будет тоже помогать вам в этом".

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Мантера-групп" зарегистрировано в 2021 году в пгт. Сириус Краснодарского края. Компанию возглавляет бывший первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Владельцем компании первоначально был Роман Баталов, которого называют зятем экс-министра сельского хозяйства РФ Ткачева. В конце 2022 года собственником 100% "Мантеры-групп" стал Сергей Улитин, бывший совладелец ООО "Сочи-Парк Курорт".

"Коммерсантъ" ранее писал, что "Мантера-групп" объединяет туристический бизнес экс-главы Минсельхоза.

"Мантера-групп", согласно информации на ее сайте, занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд — 6 тыс. номеров). Компания также управляет "Сочи-Парком" (крупнейший в РФ тематический парк развлечений). Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей.