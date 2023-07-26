Как рассказал в ходе этого совещания глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, совместно с "КАМАЗом" в стране создана рабочая группа по направлению производства российских туристических автобусов.

"Помимо того, что Максим Геннадьевич упомянул по части совместной работы с "КАМАЗом", другие игроки сегодня тоже включились в эту работу — и "ГАЗ", и "Волгабас". На сегодняшний день их предсерийные образцы проходят сертификацию. Скажем, по "ГАЗу" будет обновленная модель "ГАЗ Круиз" с мощностью загрузки 48 пассажиров. Кроме того, "Волгабас" несколько модификаций автобусов готовит. Скажем, туристический "Волгабас Дельта" будет вмещать от 45 до 55 пассажиров, в том числе будет оборудован туалетами, небольшими кухонными комнатами, эргономичными креслами и системами климат-контроля. Мы рассчитываем, что производство после сертификации появится у нас в I квартале 2024 года", — рассказал Каримов.

По его словам, разработки российских производителей предусматривают версии туристических автобусов с ДВС, электробусов, а также машин на газомоторном топливе.

"Также у нас на сегодняшний день переговоры по организации производства туристических автобусов с восточным партнером ведет и "Соллерс". Это производство будет организовано на территории ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане при поддержке руководства республики. Тоже к концу этого года мы рассчитываем, что они подготовительную работу закончат, и с начала следующего года будет организовано производство", — сообщил замглавы Минпромторга.

Каримов констатировал, что "с точки зрения междугородних и туристических автобусов у нас здесь большое поле для деятельности". "Рынок этот растет, и мы видим, что если в 2021 году у нас было порядка 1,2 тыс. шт. по междугородним и туристическим автобусам, то в 2022 году — уже 2,1 тыс. шт. Сейчас за первое полугодие уже 1,5 тыс. шт., значит, мы выйдем на более 3 тыс. шт. междугородних и туристических автобусов (по итогам года — ИФ). Российский сегмент пока здесь представлен в пределах одной четверти. Наша задача — наращивать производство отечественных автобусов туристических", — сказал замминистра.

По данным аналитического агентства "Автостат", рынок новых автобусов в 2022 году составил 12,9 тыс. единиц (-7,2%) На сегмент туристических и междугородних автобусов, в основном представленный китайскими машинами, пришлось чуть более 10% общего объема. В частности, продажи автобусов марки Yutong в РФ в прошлом году выросли в 3,3 раза, до 1,2 тыс. шт. Китайская марка стала третьим игроком, уступив по объемам камазовскому "НефАзу" (1,4 тыс. шт.; — 14,3% г/г) и газовскому "ПАЗу" (5,5 тыс. шт.; -29,4% г/г).