"Общая потребность специалистов с высшим образованием, если брать за 100% всю потребность в специалистах, это примерно 30%. При этом я хотел бы обратить внимание, что подготовка кадров дифференцирована для отрасли туризма", — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании под председательством премьера РФ Михаила Мишустина по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.

Он пояснил, что есть три основных направления — сервис, туризм и гостиничное дело, где в первую очередь готовятся квалифицированные специалисты для отрасли. "Но мы с вами знаем, что в отрасли также работают специалисты по программам "История", "Менеджмент", "Экономика", "Юриспруденция", IT и многие другие, и здесь образование строится немного по-иному", — сказал министр.

В этом году по направлениям сервис, туризм и гостиничное дело бюджетные места были даны 163 вузам в 76 регионах, в том числе в новых. Кроме того, бюджетные места установлены вузам по направлениям в сфере туризма за последние три года были увеличены, по его словам, на 923.

"При этом 429 мест были в новые регионы", — сказал Фальков, добавив, что образовательными организациями на текущий год по специальности "Сервис и туризм" установлено 7271 место.

В большинстве это короткие программы — бакалавриат.

Вместе с тем, министр с сожалением обратил внимание на то, что механизм целевого обучения не пользуется большой популярностью.

"Мы планируем его усовершенствовать", — сказал Фальков, заметив, что ставка будет сделана на цифровизацию и все предложения по целевому обучению будут размещаться на специальной платформе "Работа в России" с тем, чтобы выпускник любой школы в стране мог претендовать на места и в других регионах.

Кроме того, по словам Фалькова, претерпят изменения и образовательные стандарты. По его словам, в данный момент эти стандарты недостаточно гибкие с учетом динамичного развития отрасли. "Для того, чтобы максимально сблизить потребности отрасли и одновременно выстроить правильно образование под нужды отрасли, надо дать возможность зачитывать полученные знания студентами во время их практики у лидеров туристической отрасли, сертифицированные маленькие курсы", — сказал Фальков. Кроме того, отметил он, теоретическое ядро в обучении должно быть минимальным и необходимым, а львиную долю обучения должна занимать практика.