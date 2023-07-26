"Управление по физической культуре и спорту провинции Хэйлунцзян в соответствии с указаниями штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции и позицией Хэйхэ, изучив вопрос, предлагает отменить проведение заплыва в 2023 году", — цитирует министерство официальное позицию китайской стороны.

Власти провинции Хэйлунцзян пояснили, что на ее территории ожидаются ливни, которые могут привести к ощутимому подъему воды на реках Сунгари и Амур.

Народное правительство города Хэйхэ также направило российской стороне официальное письмо, где выразило сожаление в связи с паузой еще на один год в связи с паводковой ситуацией в КНР.

Международный заплыв "Дружба" через реку Амур был запланирован на 5 августа. Министерство по физической культуре и спорту Амурской области приняло решение о переносе места проведения заплыва на реку Зея.

"К нам уже поступило больше 100 заявок на участие от амурских пловцов, которые соскучились по одному из самых давних международных спортивных мероприятий. Поэтому было решено не отменить его, а поменять место проведения. К слову, на заплыв "Дружба" через Зею мы пригласили и спортсменов из КНР", — отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Новый маршрут заплыва будет проходить в районе трех мостов: действующего через реку Зея в районе Благовещенска, строящегося недалеко от него нового, а также международного между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за увеличившийся дистанции участникам предстоит пройти более строгий отбор.

Международный заплыв между Благовещенском и Хэйхэ проводится с 2001 года. Помимо карантинных ограничений в период пандемии его отменяли также в 2003 году из-за атипичной пневмонии, в 2013 году — из-за наводнения, в 2018 году — из-за высокого уровня воды в Амуре.