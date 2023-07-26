"Зоопарк будет закрыт для посещения до устранения последствий бури. Просим оказать посильную помощь в уборке территории, приобретении строительных материалов", — рассказали в администрации зоопарка.

Сами животные, проживающие на территории, не пострадали. В соцсетях распространяются кадры последствий обрушившегося урагана. Многие заборы повреждены, либо упали. Некоторые деревья вырваны с корнем, а строительный мусор попал в вольеры к животным. Откликнувшиеся волонтеры уже начали приезжать в зоопарк.