На выставке проектов развития туристической России Мишустин поинтересовался, осуществляет ли кто-то в России в данный момент производство аттракционов. Получив отрицательный ответ, он провел параллель с производством оборудования для канатных дорог, которое ранее в России не производилось.

"Давайте вместе подумаем. Я поручу Денису Валентиновичу Мантурову и Дмитрию Николаевичу Чернышенко подумать, кто бы мог из инвесторов взяться за производство, в том числе, за производство таких аттракционных парков", — сказал Мишустин.

Обращаясь к Александру Ткачеву — бенефициару группы компаний "Мантера", он предложил и ему подумать над этим. "Александр Николаевич, предлагаю вам подумать над этим, вы инвестор со стажем", — сказал Мишустин.

Ткачев на это заметил, что необходимо делать оборудование не хуже зарубежного, которое высокого качества и безопасности. Он заметил, что в этом случае речь идет о заводе, который необходимо будет построить, субсидиях и т.д.

"Может, элементы сделать аттракционов для малых парков. В регионах раньше были парки, парки культуры и отдыха, помните? В Подмосковье, где я жил, рядом был парк небольшой. Что там было? Колесо, карусель, простые какие-то тренажеры, обязательно тир. Но было же, производили. Почему сейчас нельзя начать, Александр Николаевич, с простого, то, что не требует больших инвестиций и даже требований безопасности. И потом потихоньку перейти к более сложным вещам", — отметил глава правительства РФ.

И продолжил: "Александр Николаевич, вы обещаете начать этот процесс, основной инвестор?". "С удовольствием", — сказал Ткачев.