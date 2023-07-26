"Этот горный дом уже называют модулем жизни: он позволит спасать людей, попавших в экстремальные погодные условия в Ключевском природном парке", — написал Солодов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "модуль жизни" оборудован печью, койками, памятками о том, как действовать в случае происшествий — куда звонить и какие данные нужно сообщить в первую очередь.

Инициатор проекта по установке горного модуля — известный камчатский альпинист и путешественник Александр Биченко.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Вулкан расположен в Усть-Камчатском районе в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.