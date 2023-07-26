"Региональные и федеральные власти уделяют много внимания крымскому туризму. Так, выплату субсидии, выделенной нашим отельерам в качестве поддержки, планируется начать в августе. Еще ряд предложений по новым мерам поддержки будет внесен на рассмотрение федерального центра после окончания курортного сезона", — написал Аксенов в своем телеграм-канале по итогам встречи с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Одной из задач глава Крыма назвал лечение и реабилитацию участников СВО. В Крыму функционируют 32 специализированных санатория, которые могут одномоментно предоставить 18 тысяч койко-мест. В целом по отрасли, включая оздоровление детей и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч.

"Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе", — считает Аксенов.

Как сообщалось, правительство выделит 2,7 млрд рублей из резервного фонда на поддержку туристической отрасли Крыма, пострадавшей из-за снижения спроса со стороны туристов. Единовременная выплата составит четыре МРОТ на одного сотрудника.