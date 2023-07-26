Выступая на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации, премьер отметил рост российских субъектов, открывающихся для туристов.

"Растет спрос на поездки Кавказу, особенно в Дагестан и отдых на Каспийском побережье. Это касается и Алтая. В прошлом году Алтайский край вошел в десятку самых популярных направлений. А количество путешественников, посетивших Алтай, превысило два с половиной миллиона человек", — отметил Мишустин.

Увеличивается поток на Байкал, заметил премьер, причем во все сезоны. "В Республике Бурятия, я туда как раз вчера прилетел, это озеро посещает более миллиона человек. Со стороны Иркутской области — около двух миллионов человек", — сказал глава правительства.

При этом Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше работать над тем, чтобы отечественная туриндустрия развивалась, а люди могли комфортно и с удовольствием ездить по России.