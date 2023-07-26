«По поводу въездного туризма мы работаем по нескольким направлениям. Упрощается визовый режим. Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают электронные визы. К этой же дате мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены. И со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, и это даст дополнительный поток», — сказал он на совещании по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Второй момент – расширяем авиасообщение. Сейчас прямыми рейсами в Россию можно прилететь более чем из 30 стран. Вместе с Минтрансом постоянно работаем над географией в рамках Межправкомиссий. Теперь это один из приоритетов нашей внешнеэкономической деятельности», — добавил министр.

Он сообщил, что третье направление работы Минэкономразвития с целью возобновления въездного туризма – это обеспечение возможности безналичных платежей для иностранных туристов в России.

Безвизовые путешествия для организованных групп туристов туроператоры смогут организовывать в рамках межправительственных соглашений между Россией и КНР и Россией и Ираном. Поездки возможны на 15 дней в составе групп от 5 до 50 человек.