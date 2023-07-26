"Буквально вчера здесь, на Алтае, перевернулся грузовик с туристами. Произошла трагедия. Выражаю семье и близким погибшего — мои искренние соболезнования. А пострадавшим — желаю скорейшего выздоровления", — сказал Мишустин в среду на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.

Он заявил, что, по предварительным данным, транспортное средство было неисправным, "и никаких лицензий на перевозку людей у организаторов экскурсии не было".

"Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Разбираться в каждой конкретной ситуации. Это касается не только республики, но и всех российских регионов. Безопасность и здоровье людей — должны быть в приоритете", — подчеркнул в связи с этим Мишустин.

ДТП произошло утром 25 июля в Чемальском районе Республики Алтай. 41-летний житель Новосибирска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-6634, вез группу туристов из Екатеринбурга, в числе которых были и дети, к Каракольским озерам. В результате аварии, по последним данным, погиб 26-летний мужчина, пострадали 12 человек, в том числе девять детей.

Возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека).

В республиканской прокуратуре заявили, что причиной ДТП могла быть техническая неисправность грузовика. Там предполагают, что грузовик, вероятно, остановился, после чего самостоятельно покатился назад и врезался в дерево. При этом один из пассажиров получил смертельные травмы. Затем автомобиль перевернулся. "На склоне обнаружены детали автомобиля (кардан), что может свидетельствовать о технической неисправности автомобиля. Окончательные выводы будут после проведения экспертиз", — отметили в прокуратуре.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что, по данным областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, поездка была организована уральцами самостоятельно. Группа не пользовалась услугами туроператоров и не была зарегистрирована.

По информации МЧС, местность в районе ДТП горная, труднодоступная, проезд возможен только на технике высокой проходимости.