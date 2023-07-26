«С начала года в Крыму отдохнуло 2,4 млн. туристов, эти показатели ниже прошлого года. Тем не менее системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности. В прошлом году из федерального бюджета на нее было выделено порядка 840 млн руб., в этом – более 2,7 млрд руб. За счет чего туристическая отрасль Крыма будет развивать инфраструктуру, а предприятия турсектора смогут сохранить свои коллективы и продолжить вести бизнес по приему отдыхающих», — цитирует пресс-служба вице-премьера его заявление на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.

В свою очередь, Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль.

«В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тыс. койко-мест. А в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тыс. Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе», – сказал Аксенов.

В прошлом году турпоток в Крым составил 6,3 млн человек, в этом году, как ожидается, он снизится на 20-30% и составит 4,5-5 млн человек. В 2021 году полуостров принял рекордные 9,5 млн туристов.