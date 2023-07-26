"В июне в дикую природу вернули двух амурских тигриц. При выпуске на хищниц надели спутниковые ошейники, которые позволяют специалистам следить за тем, как проходит адаптация животных к новым местам жительства и куда они держат путь. Для простоты идентификации Центр "Амурский тигр" предлагает выбрать тигрицам клички", — говорится в сообщении.

Отбор имен будет проходить в два этапа. Первый продлится до 2 августа и в его рамках подписчики в соцсетях могут предложить свои варианты имен для хищниц. На втором этапе будет два голосования с 5 лучшими вариантами в каждом. Авторы имен-победителей получат от центра поощрение.

Одну из тигриц в начале марта выловили в окрестностях села Арсеньево в Хабаровском крае в истощенном состоянии и с травмой передней лапы. Она не могла нормально охотиться, пока рана не зажила, и демонстрировала конфликтное поведение. После реабилитации в центре хищница успешно прошла все проверки и вернулась в тайгу на севере Приморья. За прошедший месяц она отошла более чем на 100 км от места выпуска.

Вторая тигрица была изъята из дикой природы в районе села Золотой Хабаровского края в апреле из-за нападения на домашних коров и собак. Признаков истощения у нее не было, так что она прожила в центре до конца весны в профилактических целях. Ее выпустили в Пограничном районе Приморского края.

На время жизни в центре тигриц поселили в соседних вольерах. Поначалу они просто присматривались друг к другу, а потом подружились. В итоге хищницы прогрызли разделявшую их тонкую межвольерную сетку и стали жить вместе. Чуть позже они прогрызли дырку в третий вольер, чтобы иметь больше пространства.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморья и Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в России достигла 750 особей.